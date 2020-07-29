Нацслужба здоров’я виплатила медзакладам за проведення гемодіалізу 742 мільйони

Нацслужба здоров’я виплатила медзакладам за проведення гемодіалізу 742 мільйони

Укрінформ
Медичні заклади, які надають послуги лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу, отримали за квітень-липень 742 млн грн.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Facebook.

"НСЗУ уклала договори з 86 медзакладами на лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах. Станом на сьогодні, НСЗУ вже виплатила цим медзакладам 742 млн грн за лікування пацієнтів за квітень-липень", - йдеться у повідомленні.

В НСЗУ нагадали, що для профілактики, діагностики та лікування захворювань нирок пацієнту передусім потрібно звернутись до свого лікаря, з яким він уклав декларацію. Сімейний лікар проконсультує щодо запобігання виникненню захворювань нирок.

Зважаючи на стан здоров’я пацієнта, фактори ризику та можливу спадковість, він також може виписати е-направлення на консультацію лікарів-спеціалістів, наприклад, до нефролога, або на проведення додаткових обстежень, наприклад, УЗД нирок.

За направленням лікаря ці послуги є для пацієнта безоплатними. Зокрема, з квітня цього року лікарі виписали понад 8400 електронних направлень для пацієнтів на консультацію до нефролога та 2880 - на консультацію до дитячого нефролога, понад 2000 направлень - на дослідження нирок.

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Якщо у пацієнта діагностували хронічне захворювання нирок, йому можуть призначити ниркову замісну терапію - гемодіаліз, перитонеальний діаліз.

Для безоплатного лікування методом гемодіалізу пацієнту потрібно мати направлення лікаря-нефролога і звернутись до будь-якого медзакладу, який уклав договір з НСЗУ на надання таких послуг.

В оплату послуг з лікування методом гемодіалізу включено:

- виконання процедури гемодіалізу; 

- лабораторні та інструментальні дослідження в рамках виконання процедури;

- діагностика та лікування анемії (в тому числі, медикаментозне); 

- надання невідкладної медичної допомоги пацієнту при виникненні станів, що загрожують життю;

- направлення в інші заклади для надання спеціалізованої чи високоспеціалізованої медичної допомоги.

Якщо пацієнт із захворюванням нирок потребує госпіталізації, він отримає весь пакет необхідних йому медичних послуг за Програмою медгарантій, зокрема медичну допомогу в умовах стаціонару, включаючи необхідні ліки та лікарські засоби. Умовою для отримання цих послуг безоплатно є направлення лікаря на госпіталізацію, самозвернення пацієнта у невідкладному стані, доставлення його бригадою екстреної меддопомоги.

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