Нацслужба здоров’я виплатила медзакладам за проведення гемодіалізу 742 мільйони

Медичні заклади, які надають послуги лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу, отримали за квітень-липень 742 млн грн.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Facebook.

"НСЗУ уклала договори з 86 медзакладами на лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах. Станом на сьогодні, НСЗУ вже виплатила цим медзакладам 742 млн грн за лікування пацієнтів за квітень-липень", - йдеться у повідомленні.

В НСЗУ нагадали, що для профілактики, діагностики та лікування захворювань нирок пацієнту передусім потрібно звернутись до свого лікаря, з яким він уклав декларацію. Сімейний лікар проконсультує щодо запобігання виникненню захворювань нирок.

Зважаючи на стан здоров’я пацієнта, фактори ризику та можливу спадковість, він також може виписати е-направлення на консультацію лікарів-спеціалістів, наприклад, до нефролога, або на проведення додаткових обстежень, наприклад, УЗД нирок.

За направленням лікаря ці послуги є для пацієнта безоплатними. Зокрема, з квітня цього року лікарі виписали понад 8400 електронних направлень для пацієнтів на консультацію до нефролога та 2880 - на консультацію до дитячого нефролога, понад 2000 направлень - на дослідження нирок.

Якщо у пацієнта діагностували хронічне захворювання нирок, йому можуть призначити ниркову замісну терапію - гемодіаліз, перитонеальний діаліз.

Для безоплатного лікування методом гемодіалізу пацієнту потрібно мати направлення лікаря-нефролога і звернутись до будь-якого медзакладу, який уклав договір з НСЗУ на надання таких послуг.

В оплату послуг з лікування методом гемодіалізу включено:

- виконання процедури гемодіалізу;

- лабораторні та інструментальні дослідження в рамках виконання процедури;

- діагностика та лікування анемії (в тому числі, медикаментозне);

- надання невідкладної медичної допомоги пацієнту при виникненні станів, що загрожують життю;

- направлення в інші заклади для надання спеціалізованої чи високоспеціалізованої медичної допомоги.

Якщо пацієнт із захворюванням нирок потребує госпіталізації, він отримає весь пакет необхідних йому медичних послуг за Програмою медгарантій, зокрема медичну допомогу в умовах стаціонару, включаючи необхідні ліки та лікарські засоби. Умовою для отримання цих послуг безоплатно є направлення лікаря на госпіталізацію, самозвернення пацієнта у невідкладному стані, доставлення його бригадою екстреної меддопомоги.