Нацслужба здоров’я виплатила медзакладам за проведення гемодіалізу 742 мільйони
Про це повідомляє Національна служба здоров'я у Facebook.
"НСЗУ уклала договори з 86 медзакладами на лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах. Станом на сьогодні, НСЗУ вже виплатила цим медзакладам 742 млн грн за лікування пацієнтів за квітень-липень", - йдеться у повідомленні.
В НСЗУ нагадали, що для профілактики, діагностики та лікування захворювань нирок пацієнту передусім потрібно звернутись до свого лікаря, з яким він уклав декларацію. Сімейний лікар проконсультує щодо запобігання виникненню захворювань нирок.
Зважаючи на стан здоров’я пацієнта, фактори ризику та можливу спадковість, він також може виписати е-направлення на консультацію лікарів-спеціалістів, наприклад, до нефролога, або на проведення додаткових обстежень, наприклад, УЗД нирок.
За направленням лікаря ці послуги є для пацієнта безоплатними. Зокрема, з квітня цього року лікарі виписали понад 8400 електронних направлень для пацієнтів на консультацію до нефролога та 2880 - на консультацію до дитячого нефролога, понад 2000 направлень - на дослідження нирок.
Якщо у пацієнта діагностували хронічне захворювання нирок, йому можуть призначити ниркову замісну терапію - гемодіаліз, перитонеальний діаліз.
Для безоплатного лікування методом гемодіалізу пацієнту потрібно мати направлення лікаря-нефролога і звернутись до будь-якого медзакладу, який уклав договір з НСЗУ на надання таких послуг.
В оплату послуг з лікування методом гемодіалізу включено:
- виконання процедури гемодіалізу;
- лабораторні та інструментальні дослідження в рамках виконання процедури;
- діагностика та лікування анемії (в тому числі, медикаментозне);
- надання невідкладної медичної допомоги пацієнту при виникненні станів, що загрожують життю;
- направлення в інші заклади для надання спеціалізованої чи високоспеціалізованої медичної допомоги.
Якщо пацієнт із захворюванням нирок потребує госпіталізації, він отримає весь пакет необхідних йому медичних послуг за Програмою медгарантій, зокрема медичну допомогу в умовах стаціонару, включаючи необхідні ліки та лікарські засоби. Умовою для отримання цих послуг безоплатно є направлення лікаря на госпіталізацію, самозвернення пацієнта у невідкладному стані, доставлення його бригадою екстреної меддопомоги.