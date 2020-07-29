Понад 160 на 100 тисяч: в Україні зріс показник захворюваності на COVID-19

Показник захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення станом на 29 липня склав 161, 4 на 100 тисяч населення.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Станом на 29 липня, показник захворюваності на COVID-19 склав 161,4 на 100 тисяч населення. Показник летальності — 2,4%. З початку пандемії в Україні померло 1 650 людей із підтвердженим діагнозом COVID-19", - йдеться у повідомленні.

В ЦГЗ нагадали, що навіть за умов послаблення карантину слід дотримуватися рекомендацій, які розроблені, щоб захистити життя і здоров’я громадян.

Під час походів у магазини або в інших публічних місцях (зокрема у медичних закладах) тримайтеся на відстані не менше метра від інших і, за можливості, не торкайтеся руками очей, рота, носа.

Перед доторком до кошиків або візочків обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мийте руки теплою водою з милом протягом 20–40 секунд.

Придбані овочі та фрукти слід мити так само, як і завжди. Перед тим, як торкатися до них, помийте руки водою з милом. Після цього ретельно вимийте фрукти і овочі чистою водою, особливо якщо ви їсте їх сирими.

Регулярно і ретельно обробляйте руки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60% або мийте їх теплою водою з милом протягом 20–40 секунд. Це допомагає знищити віруси, які можуть перебувати на шкірі.

Уникайте місць великого скупчення людей. Там набагато вища ймовірність опинитися в тісному контакті з особою, інфікованою COVID-19.

Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни. Під час кашлю або чхання прикривайте рот і ніс згином ліктя або серветкою. Використану серветку слід викинути і вимити руки.

Якщо у вас підвищилася температура, з’явилися кашель і утруднене дихання, подзвоніть до сімейного лікаря. Звернення до лікаря по телефону дозволить йому, за необхідності, оперативно направити вас до спеціалізованого лікувального закладу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 липня в Україні лабораторно підтверджено 67 597 випадків COVID-19, протягом останньої доби лабораторно підтверджено 1022 випадки.