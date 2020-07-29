Смерть бійця "Азову": підозрюваного у побитті арештували без права на заставу

Запорізький апеляційний суд виніс рішення про взяття під варту без права внесення застави Артура Тарана, підозрюваного у побитті, яке призвело до смерті бійця "Азову" Олега Черевка.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, погодилася з доводами прокурора та задовольнила апеляційну скаргу, змінивши громадянину Т. запобіжний захід на тримання під вартою без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний та його захисники взяли участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції з Комунарського районного суду м. Запоріжжя. Також в залі апеляційного суду були присутні представники батальйону "Азов", ветеранської спільноти, громадськості та засобів масової інформації.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 21 липня у Запоріжжі біля одного з магазинів Олег Черевко зробив зауваження чоловікові, який нахабно чіплявся до жінок. У відповідь чоловік вдарив бійця в голову. Олега госпіталізували до лікарні у тяжкому стані. Зловмисника затримали.

У четвер, 24 липня, рішенням суду підозрюваного у побитті бійця відпустили з СІЗО під заставу в 40 тисяч гривень.

27 липня боєць помер в реанімації, не приходячи до тями.