СБУ заявляє про збій в роботі сайту

На цей час інформація на офіційному сайті СБУ тимчасово не оновлюється.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Facebook.

"Проблема пов’язана з технічними питаннями, що виникли на майданчику Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Фахівці працюють над оперативним вирішенням ситуації. Відновлювальні роботи знаходяться на завершальній стадії", - йдеться у повідомленні.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, керівництво Держспецзв’язку ініціювало службове розслідування щодо з’ясування обставин збою роботи окремих сайтів органів державної влади, технічне функціонування яких наразі забезпечує Служба. Під час попередньої перевірки встановлено, що причиною тривалого відновлення роботи зазначених інформаційних платформ стало неякісне забезпечення резервним електроживленням деяких сервісів Держспецзв’язку.