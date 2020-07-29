Через збої в роботі сайтів держорганів проведуть службове розслідування

Попередня службова перевірка нещодавніх збоїв у роботі сайтів деяких органів державної влади та структур показала, що порушення сталися через неякісне забезпечення резервним електроживленням деяких сервісів Держспецзв’язку.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

“Керівництво Держспецзв’язку ініціювало службове розслідування щодо з’ясування обставин збою роботи окремих сайтів органів державної влади, технічне функціонування яких наразі забезпечує Служба. Під час попередньої перевірки встановлено, що причиною тривалого відновлення роботи зазначених інформаційних платформ стало неякісне забезпечення резервним електроживленням деяких сервісів Держспецзв’язку”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в якості альтернативного джерела живлення використовується генератор 2005 року випуску, проте належна перевірка та оновлення його не здійснювались вчасно.

“Це призвело до того, що роботу сайтів органів державної влади не вдалось відновити одразу”, - пояснили в Держспезв’язку.

Крім того, з’ясовано, що тривалий час “ігнорувалось забезпечення” достатньою кількістю джерел безперебійного живлення державного підприємства, на базі якого розміщуються інформаційні платформи деяких державних органів.

У Держспецзв’язку запевнили, що зараз вживаються термінові заходи з додаткового резервування критично важливих ресурсів.

По завершенні проведення службового розслідування, з’ясування причин та обставин цього інциденту, а також встановлення причетних осіб, Держспецзв’язок обіціяє поінформувати правоохоронні органи та громадськість.

Як повідомлялося, 27 липня відбулася збої в роботі низки сайтів органів державної влади та інших структур, зокрема, Президента, ЦВК та ін.