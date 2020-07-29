"Азов" попрощався з бійцем, який помер після побиття у Запоріжжі

Бійці батальйону "Азов" на одній із своїх баз попрощалися з побратимом Олегом Черевком на псевдо "Смерть", який помер після жорстокого побиття у Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба батальйону.

"28 липня в «Азові» простились із Олегом Черевком на псевдо «Смерть». Азовець помер від отриманих травм внаслідок жахливого побиття зловмисником, що сталося напередодні в Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Олег був бійцем зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку «Азов», мав звання старшого солдата. Йому було 29 років.

«Азов» попрощався з бійцем Олегом Черевком / Фото: azov.org.ua

Як поінформували в батальйоні, у Запоріжжі з азовцем прощатимуться сьогодні, 29 липня, об 11:00 на Фестивальній площі біля ОДА.

"Азов" обіцяє подбати про те, щоб злочинець, який забрав життя нашого побратима, отримав справедливе покарання за свій вчинок", - зазначено у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 21 липня у Запоріжжі Олег Черевко біля магазину зробив зауваження чоловікові, який нахабно чіплявся до жінок. У відповідь чоловік вдарив бійця в голову. Олега госпіталізували до лікарні у тяжкому стані. Зловмисника затримали.

У четверг, 24 липня, рішенням суду підозрюваного у побитті бійця відпустили з СІЗО під заставу в 40 тисяч гривень.

27 липня боєць помер в реанімації, не приходячи до тями.