Росіянин незаконно перетнув кордон і попросив в Україні притулку

Громадянин Росії незаконно перетнув кордон, аби попросити статус біженця в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Учора неподалік від пункту пропуску "Юнаківка", що на Сумщині, група реагування прикордонників виявила 45-річного громадянина Росії. Чоловік у пішому порядку незаконно перетнув кордон з території РФ в Україну. Під час з’ясування обставин правопорушення чоловік звернувся до співробітників Державної прикордонної служби про визнання його особою, яка потребує додаткового захисту, як біженець", - йдеться у повідомленні.

У ході бесіди чоловік повідомив, що в Росії він переслідується за політичні та релігійні погляди, а тому не міг там більше залишатися.

Після проведення визначених у таких випадках законодавством заходів громадянина Росії направлено до органів Державної міграційної служби України.