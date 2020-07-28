Медіарух закликає розслідувати спроби суддів ОАСК "прослухати" телефон журналістки

Медіарух "Медіа за усвідомлений вибір" закликає розслідувати спроби суддів Окружного адмінсуду Києва отримати доступ до телефону журналістки "Слідства.Інфо" Євгенії Моторевської.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

"Медіарух засуджує будь-які спроби незаконного стеження за журналістами. Подібна діяльність посадових осіб суду не має нічого спільного зі здійсненням неупередженого і справедливого правосуддя, тому закликаємо українські органи правопорядку до невідкладного та прозорого розслідування цього факту й притягнення винних осіб до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, із нещодавно оприлюднених Національним антикорупційним бюро матеріалів слідчих дій, у яких записані розмови керівництва Окружного адміністративного суду Києва, стало відомо, що голова ОАСК Павло Вовк та його заступник Євгеній Аблов намагались отримати доступ до телефону журналістки "Слідства.Інфо" Євгенії Моторевської, яка зробила розслідування про Аблова.

"Як випливає із «плівок», фігуранти записів намагалися дізнатися, з ким розмовляла телефоном журналістка «Слідства.Інфо» Євгенія Моторевська використовуючи, з високою ймовірністю, протиправні методи здобуття такої інформації, без відповідного рішення суду", - зазначається у повідомленні.

З посиланням на "Слідство.Інфо" Детектор медіа передає, що керівники суду зацікавилися даними про контакти журналістки після того, як Моторевська підготувала матеріал про святкування Абловим дня народження в ресторані VaBene в центрі Києва 13 квітня 2019 року. За даними НАБУ, після виходу матеріалу Євген Аблов питав у Павла Вовка, чи можливо отримати дані про дзвінки журналістки за 13 квітня й кількома днями раніше.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» започатковано 5 лютого 2019 року. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали «UA: Перший», «Українське радіо», «Громадське радіо», ІА «Укрінформ», ІА «Інтерфакс-Україна», Liga.net, «Дзеркало тижня. Україна», НВ, «Цензор.нет», 5 канал, «Український тиждень», Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежна медійна рада, «Детектор медіа», Інститут масової інформації, «Інтерньюз Україна», Центр демократії та верховенства права, Фундація «Суспільність», Національна асоціація медіа, «Донецький інститут інформації», «Інститут демократії імені Пилипа Орлика», Центр прав людини Zmina та інші організації, окремі журналісти — загалом понад 70 учасників.

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17 липня НАБУ та САП повідомили про підозри суддям Окружного адміністративного суду Києва та пов’язаним з ними особам у вчиненні низки злочинів.