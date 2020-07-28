Понад 200 нових суддів місцевих судів склали присягу

Про це він заявив під час урочистої церемонії складення присяги суддями, призначеними на посади, повідомляє пресслужба глави держави.

«Незалежність, об’єктивність, чесність і непідкупність, дотримання етичних норм, рівне ставлення до всіх сторін судового засідання, компетентність і старанність - вірю, що ці Бангалорські принципи поведінки суддів будуть головними та невід’ємними умовами вашої щоденної дуже важливої, складної роботи», - наголосив Зеленський.

Участь Президента України в урочистій церемонії складення присяги суддями, призначеними на посади / Фото: president.gov.ua

Президент зазначив, що нинішній виклик перед суддями - відновлення довіри громадян до судової системи, забезпечення права кожної людини на справедливий суд відповідно до європейських і міжнародних стандартів.

«Відсьогодні кожен з вас є обличчям судової влади. І яким воно буде, залежить тільки від вас. Я вірю, що ви будете гідно носити високе звання судді. Завжди будете пам’ятати, що здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України», – звернувся глава держави до нових суддів.

Він підкреслив, що суспільство та держава очікують, аби кожне судове рішення було виваженим, справедливим і законним.

Сьогоднішній день Зеленський назвав важливим для судової системи України, оскільки свою роботу відновлюють суди, які тривалий час не могли працювати належним чином через відсутність суддів.

За його словами, у місцевих загальних судах відтепер вершитимуть правосуддя понад 200 нових суддів.

«Відсьогодні кожен з вас є обличчям судової влади. І яким воно буде, залежить тільки від вас. Я вірю, що ви будете гідно носити високе звання судді. Завжди будете пам’ятати, що здійснюєте правосуддя не від імені окремих інтересів, а від імені України», – сказав глава держави.

Зеленський побажав суддям, щоб слова присяги сьогодні не були сказані вперше й востаннє.

«Нехай цими словами розпочинається кожен ваш день. Пам’ятайте їх щоразу, коли ухвалюєте рішення. Пам’ятайте їх щоразу, коли хтось пропонує вам заплющити очі на закон та намагається засліпити вас зображеннями Бенджаміна Франкліна», – резюмував Президент, вітаючи суддів, і побажав кожному з присутніх великих професійних звершень.