Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершує молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру в Києві з нагоди 1032-ї річниці Хрещення Київської Русі-України.

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Глава ПЦУ проводить молебень біля пам'ятника князю Володимиру / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

"На схилах Дніпра, у серці золотоверхого Києва, об’єднуймося у подячній молитві за те, що святкуємо вже 1032-у річницю Хрещення України-Руси. З нагоди цієї знакової події в історії нашої Церкви та держави звершую молебень біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру", - написав митрополит Епіфаній.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 28 липня митрополит Епіфаній звершив божественну літургію з нагоди 1032-ї річниці Хрещення Русі-України та дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира.

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Цього року через карантин святкування проходить здебільшого онлайн.

Щороку 28 липня відзначають День Хрещення Русі-України. Це свято встановлено згідно з указом Президента від 25 липня 2008 року. Цього ж дня Православна церква вшановує пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя Русі.