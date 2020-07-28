ОАСК відкрив справу за позовом "Прямого" до Нацради

ОАСК відкрив провадження у справі за позовом ТОВ «Телеканал «Прямий» до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення через позапланову перевірку каналу.

Про це інформує пресслужба ОАСК.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ «Телеканал «Прямий» до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін», - йдеться у повідомленні.

У суді додали, що позивач просить ОАСК визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 9 січня 2020 року, яким було призначено позапланову виїзну перевірку телеканалу «Прямий».

Як повідомлялося, Нацрада 9 січня призначила позапланову виїзну перевірку ТОВ «Телеканал «Прямий» за скаргою громадянки на зміст передачі «ПоярковNEWS», яка вийшла в ефірі телеканалу 27 грудня 2019 року. На думку заявниці, висловлювання ведучого Сергія Пояркова були «посяганням на честь і гідність Президента України В. Зеленського і ображають членів його родини». Крім того, заявниця обурилася тим, що упродовж передачі вживалася «нецензурна лайка».

За результатами моніторингу Нацрада дійшла висновку, що висловлювання ведучого та гостей програми мають ознаки порушення ліцензійних умов телеканалу, законів про телебачення і радіомовлення та про захист суспільної моралі.