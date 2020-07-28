ОАСК відкрив справу за позовом

ОАСК відкрив справу за позовом "Прямого" до Нацради

Укрінформ
ОАСК відкрив провадження у справі за позовом ТОВ «Телеканал «Прямий» до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення через позапланову перевірку каналу.

Про це інформує пресслужба ОАСК.

«Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ «Телеканал «Прямий» до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін», - йдеться у повідомленні.

У суді додали, що позивач просить ОАСК визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 9 січня 2020 року, яким було призначено позапланову виїзну перевірку телеканалу «Прямий».

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Як повідомлялося, Нацрада 9 січня призначила позапланову виїзну перевірку ТОВ «Телеканал «Прямий» за скаргою громадянки на зміст передачі «ПоярковNEWS», яка вийшла в ефірі телеканалу 27 грудня 2019 року. На думку заявниці, висловлювання ведучого Сергія Пояркова були «посяганням на честь і гідність Президента України В. Зеленського і ображають членів його родини». Крім того, заявниця обурилася тим, що упродовж передачі вживалася «нецензурна лайка».

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За результатами моніторингу Нацрада дійшла висновку, що висловлювання ведучого та гостей програми мають ознаки порушення ліцензійних умов телеканалу, законів про телебачення і радіомовлення та про захист суспільної моралі.

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