В українській армії за добу - 13 випадків COVID-19

Станом на ранок 28 липня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 160 осіб. За останню добу виявили 13 нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10.00 28 липня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють 160 осіб. Загалом за час пандемії одужали – 579 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 521 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 122 особи. За минулу добу зареєстровано 13 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в закладах охорони здоров’я перебувають 4 особи (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці). На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 9 осіб (Київська область – 2 працівники ЗСУ, Львівська область – 3 військовослужбовці, Житомирська область – 3 працівники ЗСУ, Рівненська область – 1 працівник ЗСУ).

Як повідомлялося, в Україні станом на 28 липня лабораторно підтверджено 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.