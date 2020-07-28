Уряд передав у Раду законопроєкт щодо штрафів за перешкоджання пожежним перевіркам

Уряд вніс до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань техногенної та пожежної безпеки” (№3931).

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєктом передбачається доповнити Кодекс про адмінправопорушення новою статтею 18514 «Створення перешкод для діяльності уповноважених посадових осіб центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов’язаної з проведенням перевірок». За такі дії пропонується накладення штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. грн до 34 тис. грн), а за повторне їх вчинення протягом року від двох тисяч до трьох тисяч НМДГ (від 34 тис. грн до 51 тис. грн).

Водночас в уряді пропонують уповноважити поліцейських і посадовців органу держнагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки складати протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 18514 Кодексу.

У зв’язку з тим, що правопорушники можуть не надавати можливість оформити протокол, пропонується надати можливість поліцейським проводити адміністративне затримання до встановлення особи правопорушника в разі перешкоджання ним діяльності уповноваженим посадовим особам центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) у сфері техногенної та пожежної безпеки, у тому числі пов’язаної з проведенням перевірок.

Разом із тим у пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що лише у 2019 році неможливо було здійснити заходи державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки у 2020-ти випадках, у тому числі в разі недопущення до проведення перевірок. Зокрема за результатами неможливості проведення відповідних заходів 17 серпня 2019 року сталася пожежа в будівлі готелю «Токіо Стар» (Одеса), що призвела до трагічних наслідків.