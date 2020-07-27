На Банковій - акція проти умов припинення вогню на Донбасі

Під Офісом Президента України проходить акція протесту "Наша армія - миру гарант, а Росія - окупант".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

До заходу вже долучилось, щонайменше, кількасот осіб, люди постійно долучаються до акції.

Протестувальники, зокрема, вимагають скасувати роззброєння армії у зоні конфлікту, також зі сцени заявили про недовіру голові ОПУ Андрію Єрмаку.

Акція «Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант» / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як зазначили організатори протесту, мета заходу - продемонструвати незгоду із рішенням про "позбавлення права відкривати вогонь у відповідь та вести розвідувальну діяльність".

Наразі з імпровізованої сцени виступає звільнений український політв'язень Володимир Балух.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.