На Банковій - акція проти умов припинення вогню на Донбасі
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
До заходу вже долучилось, щонайменше, кількасот осіб, люди постійно долучаються до акції.
Протестувальники, зокрема, вимагають скасувати роззброєння армії у зоні конфлікту, також зі сцени заявили про недовіру голові ОПУ Андрію Єрмаку.
Акція «Наша армія – миру гарант, а Росія – окупант» / Фото: Павло Багмут, Укрінформ
Як зазначили організатори протесту, мета заходу - продемонструвати незгоду із рішенням про "позбавлення права відкривати вогонь у відповідь та вести розвідувальну діяльність".
Наразі з імпровізованої сцени виступає звільнений український політв'язень Володимир Балух.
Як повідомлялося, Тристороння контактна група 22 липня під час засідання у форматі відеоконференції домовилася про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі з 27 липня.
Домовленостями передбачена заборона на наступальні та розвідувальні дії, на застосування вогневих засобів, зокрема снайперського обладнання, а також застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню.