Справа Стерненка: суд відклав розгляд клопотання прокуратури

Судове засідання з розгляду клопотання прокуратури щодо обмеження активіста Сергія Стерненка у строках ознайомлення із матеріалами провадження щодо нього відклали на 29 липня.

Про це сам Стерненко повідомив у Telegram.

«Відклали на 29.07 на 10:00 засідання по розгляду клопотання щодо обмеження мене у строках ознайомлення із матеріалами сфабрикованої справи по моїй обороні. Причина: адвокатам не повідомили про сьогоднішнє засідання, і прокурор досі не надав нам те саме клопотання», - повідомив активіст.

Окремо він поінформував, що 28 липня у Київському апеляційному суді буде розгляд скарги прокурора щодо запобіжного заходу нападнику на Стерненка, Олександру Ісайкулу.

Раніше активіст інформував, що у понеділок мав бути розгляд клопотання щодо зміни йому запобіжного заходу, але потім повідомив, що у понеділок суд призначив розгляд іншого клопотання – щодо обмеження його в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження щодо нього.

Стерненко наголосив, що він нормально знайомиться зі справою – вже вивчив 4 томи з 11.

Він також пообіцяв пізніше поінформувати про час засідання щодо розгляду клопотання щодо зміни йому запобіжного заходу, у разі призначення такого засідання.

Також раніше, 17 липня, Стерненко повідомляв, що «суддя Шевченківського суду Циктіч відмовився застосовувати запобіжний захід до Ісайкула (по третьому нападу, він втік з України), оскільки вважає, що в його діях нема ознак хуліганства».

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський райсуд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив цей запобіжний захід Стерненку в силі.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство в його справі.