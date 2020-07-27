В Україні медзакладам виплатили 2,5 мільярда за лікування COVID-19

Медичні заклади, які надають домогу пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього, отримали у квітні-червні за контрактами з НСЗУ майже 2,5 млрд грн.

Про це в Facebook повідомляє Національна служба здоров'я.

"Майже 2,5 млрд грн виплатила НСЗУ за надання медичними закладами допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього у квітні-червні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема:

1 млрд 866 млн грн отримали медзаклади, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19, – на надання цих послуг НСЗУ законтрактувала 241 медзаклад;

481 млн грн отримали 25 центрів екстреної медичної допомоги;

101,7 млн грн отримали медзаклади, в яких працюють мобільні бригади, що виїжджають до людей з підозрою на COVID-19. На сьогодні контракти з НСЗУ за цим пакетом мають 929 медзакладів, в яких працює понад 1500 мобільних бригад;

48 млн грн отримали медзаклади, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації – виплати від НСЗУ отримала 141 така лікарня.

Загалом за квітень-червень до медзакладів було госпіталізовано 18 724 пацієнти з коронавірусною інфекцією, з них 3 472 пацієнти отримали медичну допомогу в умовах інтенсивної терапії.

У НСЗУ нагадали, що в безоплатний пакет послуг з лікування пацієнтів з COVID-19 у медзакладах включено:

тестування на COVID-19;

лабораторні та інструментальні дослідження;

меддопомога відповідно до галузевих стандартів;

киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю;

медикаментозна терапія та знеболення за потреби;

консультації лікарів інших спеціальностей.

У тариф на оплату послуг медзакладів, в яких працюють мобільні бригади, включено виїзд мобільної бригади до пацієнта з підозрою на СOVID-19, здійснення забору матеріалу для тестування на коронавірусну інфекцію методом ПЛР та доставка цього матеріалу в лабораторію.

Станом на 27 липня в Україні лабораторно підтверджені 65 656 випадків COVID-19, за добу — 807 нових.