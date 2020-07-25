Зеленський призначив довічні стипендії правозахисникам та учасникам Другої світової
Укрінформ
Президент України підписав два укази про призначення довічних державних стипендій окремим громадянам.
Про це інформує Офіс Президента.
Зокрема, указ Президента України №291/2020 встановлює довічні державні іменні стипендії громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність.
Іншим указом - №292/2020 - глава держави призначив довічні державні стипендії учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років.
Фото: president.gov.ua