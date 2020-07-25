Від платних камер у СІЗО вже надійшло понад 300 тисяч гривень

У ході реалізації експериментального проєкту запровадження платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах отримано вже 318 тис. грн.

Про це у Facebook інформує Міністерство юстиції.

«Кошти за користування камерами з поліпшеними умовами продовжують надходити. Станом на 22 липня вже отримано понад 318 тис. гривень. Тож експеримент працює», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за ці кошти ремонтують звичайні камери слідчих ізоляторів. Зокрема, цього разу була відремонтована камера на 12 осіб у ДУ «Київський слідчий ізолятор. Її фото до і після ремонту виклав у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

Платні камери вже працюють у Києві, Львові, Чернігові, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сумах, Старобільську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Вінниці, Рівному, Луцьку, Чорткові, Івано-Франківську, Ужгороді та смт Кам‘яне.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою від 22 квітня 2020 року запровадив експериментальний проєкт щодо платної послуги з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах України, який триватиме до 31 грудня 2021 року.