В Україні коронавірусом заразилися майже 8200 медиків, найбільше - на Львівщині

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Станом на 24 липня всього в Україні зареєстровано 8 196 підтверджених випадків COVID-19 серед медиків. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у: Львівській області — 959, Чернівецькій — 697, Закарпатській — 639, Києві — 628, Рівненській області — 585", - йдеться у повідомленні.

В ЦГЗ наголошують, що одним із засобів захисту медиків від COVID-19 є правильно підібрані засоби індивідуального захисту (ЗІЗ). Їх обирають з огляду на характер взаємодії з пацієнтом та потенційний шлях інфікування.

"Кожен медичний працівник повинен вміти користуватися засобами індивідуального захисту, оцінювати ризики та вирішувати, який саме ЗІЗ і коли застосовувати. Керівники закладів охорони здоров’я повинні організовувати навчання працівників та забезпечити їх необхідною кількістю ЗІЗ", - зазначають в ЦГЗ.

Засоби індивідуального захисту, які використовують медичні працівники, повинні відповідати вимогам державних стандартів.

Інформація про те, які існують вимоги до засобів індивідуального захисту, доступна на сайті ЦГЗ.