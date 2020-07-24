Зеленський нагородив орденами й медалями 31 військового, шістьох - посмертно
Відповідний указ №290/2020 опублікований на сайті глави держави.
Як зазначається у документі, нагороди присвоєно «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».
Військовослужбовців відзначено орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» та медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни».
Орденом Богдана Хмельницького III ступеня:
МАЛАНЧУКА Олександра Васильовича — лейтенанта (посмертно)
Орденом «За мужність» III ступеня:
ДОБРЯНСЬКОГО Леоніда Цезаровича — прапорщика (посмертно)
МАКСИМЧУКА Олександра Олександровича — сержанта
САФОНОВА Євгенія Миколайовича — солдата (посмертно)
СОРОЧУКА Миколу Васильовича — старшого солдата (посмертно)
ТКАЧИШИНА Михайла Володимировича — сержанта (посмертно)
ЧЕРНИХ Євгенія Сергійовича — солдата (посмертно)
Медаллю «За військову службу Україні»:
ВАРБАНСЬКОГО Едуарда Євгеновича — старшого солдата
ВАСИЛЯКУ Володимира Олександровича — лейтенанта
КАРПУЩЕНКОВА Володимира Сергійовича — сержанта
КОВАЛЬЧУКА Андрія Валерійовича — старшого солдата
КРІСТЄВА Олега Сергійовича — сержанта
КУБКА Володимира Миколайовича — майора
МАКАРЦЯ Андрія Віталійовича — старшого сержанта
МИХАЙЛЕНКА Олександра Сергійовича — старшину
ПАЛИВОДУ Віктора Васильовича — старшого прапорщика
СЕРБІНА Євгенія Анатолійовича — майора
СИДОРЕНКА Віталія Володимировича — старшого солдата
СМІЛІНА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта .
СОВЕНКА Ігоря Станіславовича — молодшого лейтенанта
ТЕТЬОРКІНА Андрія Сергійовича — солдата
ТРИБЕЛЬГОРНА Романа Вікторовича — молодшого лейтенанта
ФІЛАТОВА Станіслава Володимировича — старшого солдата
ШУРАЯ Юрія Володимировича — старшого лейтенанта
Медаллю «Захиснику Вітчизни»:
ГОНТАРЯ Станіслава Олександровича — старшого солдата
ЗЕМБУ Михайла Георгійовича — солдата
КОЛЕСНІКОВА Іллю Ігоровича — старшого солдата
ЛЮТАРЕВИЧА Сергія Васильовича — старшого солдата
РОМАНЬКА Віталія Володимировича — старшого сержанта
ЧУЛКОВА Олега Костянтиновича — старшого солдата
ШАРШУКОВА Володимира Миколайовича — молодшого лейтенанта.