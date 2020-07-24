Зеленський нагородив орденами й медалями 31 військового, шістьох - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 31 військовослужбовця, із них шістьох - посмертно.

Відповідний указ №290/2020 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається у документі, нагороди присвоєно «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України».

Військовослужбовців відзначено орденами Богдана Хмельницького, «За мужність» та медалями «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни».

Орденом Богдана Хмельницького III ступеня:

МАЛАНЧУКА Олександра Васильовича — лейтенанта (посмертно)

Орденом «За мужність» III ступеня:

ДОБРЯНСЬКОГО Леоніда Цезаровича — прапорщика (посмертно)

МАКСИМЧУКА Олександра Олександровича — сержанта

САФОНОВА Євгенія Миколайовича — солдата (посмертно)

СОРОЧУКА Миколу Васильовича — старшого солдата (посмертно)

ТКАЧИШИНА Михайла Володимировича — сержанта (посмертно)

ЧЕРНИХ Євгенія Сергійовича — солдата (посмертно)

Медаллю «За військову службу Україні»:

ВАРБАНСЬКОГО Едуарда Євгеновича — старшого солдата

ВАСИЛЯКУ Володимира Олександровича — лейтенанта

КАРПУЩЕНКОВА Володимира Сергійовича — сержанта

КОВАЛЬЧУКА Андрія Валерійовича — старшого солдата

КРІСТЄВА Олега Сергійовича — сержанта

КУБКА Володимира Миколайовича — майора

МАКАРЦЯ Андрія Віталійовича — старшого сержанта

МИХАЙЛЕНКА Олександра Сергійовича — старшину

ПАЛИВОДУ Віктора Васильовича — старшого прапорщика

СЕРБІНА Євгенія Анатолійовича — майора

СИДОРЕНКА Віталія Володимировича — старшого солдата

СМІЛІНА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта .

СОВЕНКА Ігоря Станіславовича — молодшого лейтенанта

ТЕТЬОРКІНА Андрія Сергійовича — солдата

ТРИБЕЛЬГОРНА Романа Вікторовича — молодшого лейтенанта

ФІЛАТОВА Станіслава Володимировича — старшого солдата

ШУРАЯ Юрія Володимировича — старшого лейтенанта

Медаллю «Захиснику Вітчизни»:

ГОНТАРЯ Станіслава Олександровича — старшого солдата

ЗЕМБУ Михайла Георгійовича — солдата

КОЛЕСНІКОВА Іллю Ігоровича — старшого солдата

ЛЮТАРЕВИЧА Сергія Васильовича — старшого солдата

РОМАНЬКА Віталія Володимировича — старшого сержанта

ЧУЛКОВА Олега Костянтиновича — старшого солдата

ШАРШУКОВА Володимира Миколайовича — молодшого лейтенанта.