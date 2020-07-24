Світовий банк стурбований пожежею в будинку активіста Віталія Шабуніна

Світовий банк висловлює глибоку стурбованість пожежею в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна та загрозою для його сім'ї.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку у Facebook.

"Світовий банк приєднується до ЄС, Великобританії та інших міжнародних партнерів, висловлюючи глибоку стурбованість пожежею в будинку антикорупційного активіста Віталія Шабуніна та загрозуою для його сім'ї", - йдеться в повідомленні.

У Світовому банку закликали українські органи влади забезпечити неупереджене та оперативне розслідування, щоби винні були притягнуті до відповідальності.

«Громадянське суспільство відіграє ключову роль в боротьбі проти безкарності корупціонерів і повинно бути в змозі виконувати свою місію вільно від залякування та насильства», - наголосили у фінустанові.

Як повідомляв Укрінформ, керівник громадської організації "Центр протидії корупції" активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.