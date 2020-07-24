Муждабаєв звернувся до Інтерполу щодо політичного переслідування зі сторони РФ

Заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв надіслав звернення до Інтерполу через маніпуляції та переслідування Росією кримських татар.

Про це йдеться у заяві журналіста, яку опублікував адвокат Володимир Кутовий у Facebook.

"Маємо намір доводити міжнародним організаціям той факт, що кримські татари не є терористами, і будь-яка інформація, що направлятиметься з боку Росії до Інтерполу стосовно кримських татар, повинна підлягати найретельнішій перевірці перед ухваленням будь-яких рішень, що стосуються прав та свобод громадян", - йдеться у дописі.

Відтак до Інтерполу направили превентивну заяву з метою відкрити файл на Айдера Муждабаєва та "надалі весь російський мотлох, який вони називають доказами, буде збиратись у нашому файлі та вивчатиметься разом із нашими аргументованими заявами та поясненнями".

Як повідомлялося, Айдер Муждабаєв 22 травня заявив, що його офіційно визнали терористом у Російській Федерації. Відповідно до опублікованих Муждабаєвим документам з Адвокатської палати Москви та постановою суду, його звинувачують за статтею "Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання або пропаганда тероризму".

Головне слідче управління Слідчого комітету РФ висунуло звинувачення в "тероризмі" заступнику генерального директора телеканалу ATR Айдеру Муждабаєву. Його також оголосили в міжнародний розшук.

Сам Муждабаєв назвав повідомлення Слідкому "найкращим подарунком до Дня кримськотатарського прапора, який ми святкуємо 26 червня".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав "політичним переслідуванням" порушену Росією справу проти Муждабаєва.

Фото: Олександр Гончаров