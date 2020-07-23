В Офіс омбудсмена цьогоріч понад 500 разів поскаржились на порушення персональних даних

Офіс омбудсмена України у 2020 році отримав 555 повідомлень про порушення законодавства у сфері захисту персональних даних (ЗПД).

Про це повідомила представник Уповноваженого з питань захисту персональних даних Інна Берназюк під час першого засідання Координаційної ради з питань захисту персональних даних, інформує пресслужба Офісу омбудсмена.

«Берназюк розповіла про функції, які здійснює Уповноважений у сфері захисту персональних даних, а також повідомила, що у 2020 році до Офісу омбудсмена надійшло 555 повідомлень про порушення законодавства у сфері ЗПД», - йдеться у повідомленні.

Берназюк зазначила, що з початку року здійснено 24 перевірки, деякі з них знаходяться на стадії оформлення результатів, зокрема, було перевірено портал «Дія» та мобільні додатки «Дія» та «Дій вдома».

«Дві перевірки здійснено по відеоспостереженню, вісім – у сфері охорони здоров’я, ще вісім – у сфері колекторської діяльності, а також шість перевірок за повідомленнями про порушення права на приватність за зверненнями народних депутатів, зокрема тих, що сьогодні присутні. За результатами аналізу здійснених перевірок наприкінці року будуть напрацьовані відповідні приписи щодо усунення порушень у відповідних сферах», - уточнила Берназюк.

Вона також перерахувала типові порушення законодавства про захист персональних даних при розробленні нормативно-правових актів, серед яких: відібрання згоди суб’єкта персональних даних на обробку персональних даних державними органами; відсутність у проєкті нормативно-правового акту чіткого переліку персональних даних, обробка якого визначається даним актом; відсутність мети або нечітке визначення мети для обробки персональних даних; порушення принципів відповідності, адекватності та ненадмірності обробки персональних даних.

Тож Координаційна рада ухвалила рішення про необхідність розширення переліку проблемних питань, які потрібно включити до роз’яснення щодо типових порушень законодавства у сфері захисту персональних даних. Такі пропозиції будуть надані членами Координаційної ради у двотижневий термін.

Під час заходу було обговорено експериментальний проєкт щодо верифікації даних про фізичних осіб, що обробляються в деяких національних електронних інформаційних ресурсах.

За словами Берназюк, до Офісу Омбудсмана надійшло орієнтовно 120 звернень громадян зі скаргами про порушення їхнього права на приватність шляхом здійснення експериментальної верифікації їхніх даних.

«І тут ми не можемо не погодитися з розумними сумнівами щодо законності здійснення такої верифікації, адже вона не ґрунтується на жодному законі», - зазначила Берназюк.

За результатами обговорення учасники Координаційної ради підтвердили, що проблема верифікації даних громадян, які потрібні для роботи органів державної влади, наприклад, соцвиплат, надання медпослуг тощо, існує.

Члени Координаційної ради дійшли згоди щодо необхідності напрацювання змін до національного законодавства, аби постанова Кабміну №1078 «Про реалізацію експериментального проєкту верифікації даних про фізичних осіб, що обробляються в деяких національних електронних інформаційних ресурсах» була реалізована повною мірою. Такі пропозиції будуть напрацьовані членами Координаційної ради до кінця вересня та в подальшому надані суб’єктам законодавчої ініціативи для ухвалення парламентом.

Фото: Офіс омбудсмена