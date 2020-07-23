Заклади профтехосвіти зібрали лише третину запланованих заяв на вступ

Заклади профтехосвіти зібрали лише третину запланованих заяв на вступ

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Укрінформ
Заклади професійної освіти по всій країні зібрали 38 764 заяви від вступників, або трохи більше 30% від запланованої кількості.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“За графіком у закладах професійної освіти зараз екватор вступної кампанії, адже вони, на відміну від вишів, починають збирати заяви від вступників ще у червні. Саме тоді дев'ятикласники отримують свідоцтва про базову шкільну освіту. Однак пік прийому, як правило, припадає на серпень-вересень. Тож отримані показники дають уявлення про перебіг вступної кампанії, але не визначають успішність цьогорічного набору”, – пояснила очільниця директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

У 2020 році для безоплатного навчання за регіональним або державним замовленням є 119 674 місця. З них 107 495 місць – регіональне замовлення, а 12 179 місць – державне.

До ТОП-5 областей, які мають найбільше місць для навчання за регіональним замовленням у 2020 році, увійшли:

Дніпропетровська (9634 місць, зібрано 29% заяв),

Львівська (9054 - 31%),

Донецька (5901 - 29%),

Харківська (5549 - 35%),

м. Київ (5458 - 35%).

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ТОП-5 регіонів, які мають найбільше місць для навчання за державним замовленням у 2020 році:

Дніпропетровська (1340 місць - зібрано 33% заяв),

Харківська (1007 - 24%),

Донецька (942 - 47%),

Хмельницька (910 - 31%),

Львівська (824 - 34%).

Остаточні результати вступної кампанії до закладів професійної освіти стануть відомі наприкінці вересня.

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