Вища рада правосуддя звинувачує НАБУ в інформатаці проти Окружного адмінсуду

Вища рада правосуддя закликала посадовців НАБУ утримуватися від заяв, які впливають на незалежність судової влади та підривають авторитет правосуддя в цілому у зв’язку із ситуацією навколо ОАСК.

Про це повідомляє пресслужба ВРП.

«Вища рада правосуддя вирішила звернути увагу посадових осіб Національного антикорупційного бюро України на необхідність утримуватися від заяв та публічних висловлювань, участі в інформаційній кампанії, які впливають на незалежність судової влади та підривають авторитет правосуддя в цілому. Необхідність розгляду цього питання зумовлена подіями, які нині розгортаються довкола Окружного адміністративного суду міста Києва», - йдеться у повідомленні.

У ВРП зазначили, що з 17 липня НАБУ на своєму офіційному сайті, сторінці у Facebook, YouTube-каналі, інших Інтернет-ресурсах оприлюднює та поширює інформацію під назвами «Корупція в ОАСК», «Зловживання в ОАСК: оновлено» тощо.

У ВРП також нагадали, що у цих повідомленнях було зазначено, що «детективи задокументували не тільки окремі факти вчинення корупційних злочинів, а й викрили цілу систему керованого правосуддя, яке не лише сприяло особистому збагаченню суддів, а й використовувалося головою ОАСК як інструмент захоплення ним влади у судовій системі».

«Стверджується також, що «ці особи, загалом 12, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також втручалися у діяльність державних діячів». ВРП вважає, що орган досудового розслідування, оприлюднивши інформацію у такий спосіб, а також записи та уривки розмов, які є обставинами досудового слідства, надав поштовх інформаційній кампанії, яка привертає увагу та формує суспільну думку на підтримку певної позиції, зокрема позиції про те, що злочинне діяння має місце, як доведений факт», - уточнюється у повідомленні.

У ВРП, «не вдаючись до оцінки фактів та обставин, викладених у повідомленнях НАБУ», наголошують на тому, що «органи державної влади, їхні посадові особи повинні утримуватися від інформаційних та політичних кампаній, заяв та дій, що можуть вплинути на незалежність судової влади та підірвати авторитет правосуддя в цілому».

Водночас в інформації, поширеній Національним антикорупційним бюро України, акцентовано на вчиненні суддями злочину як встановленому факті, що не відповідає презумпції невинуватості, підкреслили у ВРП.

«Наголошуючи на тому, що ОАСК продовжує здійснювати правосуддя, а поширення Національним антикорупційним бюро України інформації у такий спосіб підриває авторитет суду як інституції, впливає на незалежність судової влади та підриває авторитет судової влади в цілому, ВРП заявляє про неприпустимість таких заяв та публічних висловлювань», - наголосили у Вищій раді правосуддя.

Як повідомлялося, раніше в Окружному адмінсуді Києва заявили, що у їх приміщенні проходять обшуки, і що «серед озвучених підстав – розслідування «справ Майдану».

Згодом у НАБУ поінформували, що детективи НАБУ здійснюють санкціоновані обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду міста Києва та Державної судової адміністрації.

У НАБУ уточнили, що голова ОАСК Павло Вовк, його заступник і ще 5 суддів цього суду, а також голова ДСА Зеновій Холоднюк діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККСУ і ВРП.

21 липня у НАБУ повідомили, що у рамках кримінального провадження, по якому у п'ятницю в Окружному адміністративному суді міста Києва НАБУ проводило обшуки, на допит в НАБУ викликано 10 підозрюваних осіб.

У Окружному адміністративному суді міста Києва заявили, що не можуть передати 8 своїм суддям повістки на допити в НАБУ, бо всі вони наразі у відпустках.