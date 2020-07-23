Ключовий свідок у справі «золотого» Романчука вже півтора року не з'являється до суду

Ключовий свідок у справі за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука вже півтора року не зявляється в судове засідання.

Про це повідомили у пресслужбі Центрального райсуду м.Миколаєва.

«У Центральному райсуді відбулось чергове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього першого заступника голови Миколаївської ОДА Миколи Романчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Наразі судом завершено з’ясування обставин справи, за винятком допиту останнього свідка сторони обвинувачення громадянина Г. У нього, відповідно до обвинувального акту, Романчук вимагав неправомірну вигоду. Водночас, свідок вчергове не з’явився», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в день проведення судового засідання він надіслав на електронну адресу суду листа, відповідно до якого він не зможе з’явитись у судове засідання, оскільки перебуває за межами Миколаївської області.

Прокурор повідомив, що йому не вдалось поспілкуватись з громадянином Г. і запевнив суд, що наступного судового засідання явка зазначеного свідка буде забезпечена.

Проте захисник висловила сумніви щодо явки зазначеного свідка та запропонувала перейти до судових дебатів. Адже через неявку останнього, судові засідання відкладаються вже протягом майже півтора роки.

В суді наголосили, що в матеріалах провадження вже міститься близько 10 подібних заяв від громадянина Г. про неможливість прибути у засідання.

Суд вбачає у зазначених діях ухилення останнього від явки до суду та перешкоджання розгляду провадження у розумні строки. Окрім цього, громадянин Г. є свідком сторони обвинувачення, а отже забезпечення його явки до суду є обов’язком прокурора.

Також у судовому засіданні було долучено, за клопотанням прокурора, та досліджено низку процесуальних документів.

Наразі у засіданні оголошено перерву до 28 липня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, 3 червня 2016 року СБУ спільно з військовою прокуратурою заявили про припинення корупційної діяльності групи високопосадовців на чолі з першим заступником голови Миколаївської ОДА Миколою Романчуком. Вони вимагали хабар 90 тис. дол. за надання дозволу ТОВ «ЕЛК-БУД» по видобутку вапняку.

Процес триває вже майже чотири роки, засідання постійно переносяться.

Було допитано близько десятка з заявлених обвинуваченням свідків, але жоден з них вину Романчука не підтвердив.

Експосадовець обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди від керівника ТОВ «Е.» за сприяння в отриманні спецдозволу на користування надрами, необхідних висновків і погоджень. Але саме ця людина, яка підлягає допиту в якості свідка, у судове засідання не з’являється, попри те, що є рішення про його примусову доставку.