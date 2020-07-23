Суд обирає запобіжний захід "луцькому терористу"

Суд почав засідання з обрання запобіжного заходу громадянину Максиму Кривошу, який 21 липня у Луцьку захопив заручників у рейсовому автобусі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутні прокурори і адвокати Кривоша. Сам підозрюваний знаходиться у скляному боксі.

Прокуратура проситиме запобіжний захід для Кривоша у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Сам Кривош перед засіданням суду не дав чіткої відповіді на питання, що стало підставою для такого вчинку, і чому він рекомендував дивитися саме фільм "Земляни".

Відповідаючи на питання, чи б’є він свою дружину, підозрюваний зазначив, що «багато чого кажуть і пишуть; також пишуть, що я лежав у "дурці".

Також Кривош наполягав, що він здався сам, і що був готовий тоді померти.

Водночас він не дав відповіді на питання, чому він тоді здався.

Кривош уточнив, що це не були спонтанні дії, але сказав, що спільників у нього немає, "це все вигадки спецслужб".

Водночас чоловік, на запитання журналіста, чому, якщо майже ніхто не виконав його вимог, випустив громадян з автобуса, агресивно запитав його: "Ти хотів, щоб я застрелився?".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Підозрюваний - Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.