Посол Британії закликає повноцінно розслідувати пожежу в будинку Шабуніна

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала повноцінно розслідувати причини пожежі у будинку керівника ГО “Центр протидії корупції” Віталія Шабуніна, а також інші атаки на антикорупційних активістів, і притягнути винуватців до відповідальності.

Про це повідомляється на сторінці посольства у Twitter.

"Шокована новиною про підпал будинку Віталія Шабуніна. На щастя, ніхто не постраждав. Важливо повноцінно розслідувати цю та будь-які інші атаки на антикорупційних активістів та притягнути винуватців до відповідальності", - зазначила посол.

Як повідомлялося, керівник громадської організації «Центр протидії корупції» активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.