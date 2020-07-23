Посол Британії закликає повноцінно розслідувати пожежу в будинку Шабуніна

Посол Британії закликає повноцінно розслідувати пожежу в будинку Шабуніна

Укрінформ
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс закликала повноцінно розслідувати причини пожежі у будинку керівника ГО “Центр протидії корупції” Віталія Шабуніна, а також інші атаки на антикорупційних активістів, і притягнути винуватців до відповідальності.

Про це повідомляється на сторінці посольства у Twitter.

"Шокована новиною про підпал будинку Віталія Шабуніна. На щастя, ніхто не постраждав. Важливо повноцінно розслідувати цю та будь-які інші атаки на антикорупційних активістів та притягнути винуватців до відповідальності", - зазначила посол.

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Як повідомлялося, керівник громадської організації «Центр протидії корупції» активіст Віталій Шабунін повідомив, що минулої ночі невідомі підпалили його будинок.

Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

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