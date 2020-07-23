Голова Держтуризму повідомила, що захворіла на COVID-19

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів повідомила, що отримала позитивний результат тесту на ПЛР.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики у Facebook.

"Mariana Oleskiv, очільниця Державного агентствр розвитку туризму України, отримала позитивні результати тесту на ПЛР.

Співробітники та всі, хто був у контакті з пані Олеськів, проходять тестування. Команда ДАРТ переведена на карантинний режим", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що Олеськів почуває себе добре, передає всім привіт та дуже просить не нехтувати такими простими правилами: носити маски, мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, якщо відчуваєте ознаки захворювання - залишайтеся вдома.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 липня в Українілабораторно підтверджені 61 851 випадок COVID-19, за добу - 856.

У лютому цього року Кабінет міністрів визначив львів’янку Мар'яну Олеськів переможницею конкурсу на посаду голови Державного агентства розвитку туризму.

Фото: Belga