Абоненти Київстар зібрали понад 4 мільйони для дитячих лікарень

Мобільний оператор «Київстар» завдяки благодійним внескам своїх абонентів зібрав понад 4 млн грн для дитячих лікарень в рамках реалізації спільного проєкту «Дитяча надія».

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Збори для спільної ініціативи Київстар та Міжнародного благодійного фонду «Українська біржа благодійності» (МБФ УББ) «Дитяча надія» перетнули суму у 4 мільйони гривень. Усі залучені кошти йдуть на забезпечення дитячих лікарень сучасним обладнанням, медичними витратними матеріалами та інструментами», - йдеться у повідомленні.

Як зазначила директор з корпоративних комунікацій Київстар Ганна Захараш, ініціатива «Дитяча надія» щоразу доводить теорію маленьких добрих справ – разом тисячі невеликих пожертв склали вже чотири мільйони, на які вдалося придбати життєво необхідне обладнання для сотень маленьких пацієнтів. «Від імені Київстар я хочу подякувати усім небайдужим абонентам, що долучилися до ініціативи та продовжують підтримувати її, незважаючи на обставини, адже хвороби не йдуть на карантин», - сказала вона.

Своєю чергою директор «Української біржі благодійності» Ірина Гуцал наголосила, що абоненти Київстар завдяки спільному проєкту «Дитяча надія», стали не просто благодійниками, а саме тими людьми, які системно допомагають осучаснювати українські медичні заклади та рятувати якомога більше дитячих життів. «4 000 000 гривень - це десятки одиниць надважливого обладнання, без якого лікарям не впоратися зі складними хворобами діток. Це 21 відділення у 14 лікарнях, які отримали вже допомогу. Дякуємо за те, що ви щодня стаєте чиєюсь надією на життя та допомагаєте важкохворим дітям вчасно отримати медичну допомогу», - зазначила вона.

За даними Київстар, на кошти, які перераховували абоненти Київстар за допомогою СМС-повідомлень, зокрема, було закуплено та передано обладнання та матеріали для 21 відділення у 14 дитячих лікарнях по всій Україні – Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова, Національного інституту раку, НДСЛ «ОХМАТДИТ», Центру дитячої кардіології і кардіохірургії, Інституту нейрохірургії імені А.П. Ромоданова та Інституту серця МОЗ України у Києві; Одеської обласної дитячої лікарні та міської дитячої клінічної лікарні №3 в Одесі; Дніпропетровської обласної дитячої лікарні, міської дитячої клінічної лікарні №6 та Обласного клінічного центру дитячої кардіології і кардіохірургії у Дніпрі; Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» та Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові. Найближчим часом буде закуплено обладнання ще для 3 лікарень.

Основна мета проєкту «Дитяча надія» – допомогти дітям з вадами серця та онкологічними захворюваннями, яку вдається реалізовувати завдяки благодійним СМС-повідомленням небайдужих абонентів Київстар. До ініціативи вже приєдналися майже 60 тисяч абонентів національного мобільного оператора, 13 тисяч з яких налаштували регулярну пожертву та щомісяця допомагають дітям із хворобами серця і онкологічними захворюваннями. За півтора року існування ініціативи було відправлено понад 200 тисяч благодійних СМС-повідомлень. Середній розмір пожертви для ініціативи «Дитяча надія» становить 15 гривень.

У Київстар нагадали, що усі абоненти передплаченого зв’язку мають можливість обрати напрямок допомоги (онко- чи кардіо-), та один з чотирьох регіонів країни (Київ, Дніпро, Львів та Одеса), в лікарні яких будуть спрямовані їхні благодійні внески. Пожертва може бути разовою, від 1 до 3000 гривень, або регулярною – 2, 5, 10, 15 та 20 гривень. Регулярна пожертва буде здійснюватися автоматично після кожного поповнення рахунку від 40 грн

Проєкт здійснюється у партнерстві з МБФ «Українська біржа благодійності» (УББ), яка провела моніторинг дитячих медичних закладів України та досконало знає їх реальні потреби. З коштів, які абоненти передають через СМС, не стягуються податки. 100% пожертв перераховуються УББ на реалізацію проєкту.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж карантину Київстар підтримує медичних працівників з усієї України. За цей час мобільний оператор нарахував бонуси в еквіваленті 150 грн 68 тисячам лікарів та медсестер з реєстру медичних працівників України. 58 тисяч з них отримали бонус двічі (враховувалася дата подачі заявки та подовження терміну дії карантину). У червні усім 68 тисячам медиків, які раніше отримали бонуси, Київстар надав доступ до безлімітного інтернету на 90 днів - без додаткових оплат.

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