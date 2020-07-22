Місце проживання дітей до 14 років можна буде зареєструвати онлайн

Кабінет міністрів дозволив реєструвати місце проживання дітей та знімати з реєстрації попереднього місця проживання дітей до 14 років в електронній формі.

Відповідну постанову уряд ухвалив на своєму засіданні 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, зазначена постанова вносить зміни до постанови Кабміну від 10 липня 2019 року №691 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини», з метою запровадження можливості реєстрації дитини віком до 14 років та зняття з реєстрації попереднього місця проживання дитини віком до 14 років (у тому числі з одночасною реєстрацією нового місця проживання) в електронній формі.