СБУ виявила спробу втрутитися у систему військового зв’язку

На Чернігівщині СБУ попередила несанкціоноване втручання інтернет-провайдера у роботу системи зв’язку однієї з військових частин.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

"За попередніми даними слідства, представники комерційної структури у сфері надання інтернет-послуг встановили поблизу військового об’єкту радіоелектронне обладнання, яке експлуатувалось з порушенням правил використання радіочастот. При цьому провайдер намагався використовувати частоту передачі, призначену для військового підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії могли зашкодити процесу обробки інформації, яка передається у військовій радіомережі. Крім того, ставили під загрозу роботу системи радіоперешкод для протидиверсійної та антитерористичної діяльності, зокрема, безпілотників.

Правоохоронці демонтували й вилучили радіоелектронне обладнання, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації, які фігуранти використовували у незаконній діяльності.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж) встановлюються особи, причетні до правопорушення.

Заходи з документування протиправної діяльності проводилися спільно зі слідчими Нацполіції у взаємодії з фахівцями Українського державного центру радіочастот під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Фото: СБУ