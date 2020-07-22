Теракт у Луцьку потребує морального і кримінального засудження — Шмигаль

Теракт у Луцьку потребує морального і кримінального засудження — Шмигаль

Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що скоєний 21 липня у Луцьку терористичний акт потребує морального і кримінального засудження.

Про це він сказав на засіданні уряду в середу, 22 липня, передає кореспондент Укрінформу.

"Головне в цій історії, що обійшлося без жертв, і при цьому важливо називати речі своїми іменами. Вчора було здійснено терористичний акт і він потребує морального і кримінального засудження", - сказав Шмигаль.

Він також подякував поліцейським, нацгвардійцям, Службі безпеки України, Міністру внутрішніх справ, бо вони "всі самовіддано включилися і, слава Богу, обійшлося без жертв".

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Шмигаль також подякував Президенту Володимиру Зеленському за те, що тримав ситуацію на контролі і зробив все можливе, щоб не ризикувати життям жодної людини.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Це — Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

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Близько 22-ої години заручників було звільнено, а терориста — затримано.

Фото: КМУ

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