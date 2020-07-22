Теракт у Луцьку потребує морального і кримінального засудження — Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що скоєний 21 липня у Луцьку терористичний акт потребує морального і кримінального засудження.

Про це він сказав на засіданні уряду в середу, 22 липня, передає кореспондент Укрінформу.

"Головне в цій історії, що обійшлося без жертв, і при цьому важливо називати речі своїми іменами. Вчора було здійснено терористичний акт і він потребує морального і кримінального засудження", - сказав Шмигаль.

Він також подякував поліцейським, нацгвардійцям, Службі безпеки України, Міністру внутрішніх справ, бо вони "всі самовіддано включилися і, слава Богу, обійшлося без жертв".

Шмигаль також подякував Президенту Володимиру Зеленському за те, що тримав ситуацію на контролі і зробив все можливе, щоб не ризикувати життям жодної людини.

Як повідомлялося, вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Це — Максим Кривош, двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

Близько 22-ої години заручників було звільнено, а терориста — затримано.

Фото: КМУ