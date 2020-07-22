Україна співпрацює зі Швейцарією в чотирьох проєктах у сфері охорони здоров’я.

Про це на брифінгу 22 липня сказала заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На даний момент маємо проєкт МОЗ зі Швейцарським бюро розвитку співробітництва, це розвиток медичної освіти, який скерований на реформування сфери медичної освіти як вищої, так і медсестринства. Наступний проєкт - проєкт психічного здоров’я Україні, розрахований практично на 8 років, він орієнтований і на розвиток освіти, на поширення допомоги з питань проблем психічного здоров’я населення, на “первинку”. Один з напрямків... стосується профілактики ризиків неінфекційних захворювань. Він на етапі затвердження. Триває також проєкт, в якому Україна співпрацює зі Швейцарією за посередництва і адміністрування Світового банку, проєкт стосується підтримки реформ і належного врядування”, - зазначила Микичак.

Вона подякувала Швейцарській конфедерації за співпрацю та підтримку в галузі охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні стартував українсько-швейцарський проєкт "Психічне здоров’я для України". У межах проєкту розпочав роботу офіційний сайт, на якому доступна інформація про психічне здоров’я для тих, хто цікавиться темою, хто зіштовхнувся з проблемами психічного здоров’я, а також для фахівців. На сайті є список гарячих ліній допомоги та безкоштовний освітній онлайн-портал із навчальними курсами та вебінарами про психічне здоров’я.