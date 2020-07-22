В Україні коронавірус підтвердили у 225 вагітних

В Україні COVID-19 підтверджено у 225 вагітних жінок.

Про це на брифінгу 22 липня сказала заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серед майже 61 тис. підтверджених випадків COVID-19 в Україні зафіксовано коронавірусну інфекцію у 225 вагітних жінок. Це 0,4% від усіх хворих на коронавірусну інфекцію”, - сказала Микичак.

За її словами, найбільше вагітних захворіли на COVID-19 у Рівненській області та м. Київ (32 випадки), Закарпатській, Київській, Чернівецькій, Волинській та Тернопільській областях.

Всього за час пандемії в Україні з діагнозом COVID-19 було госпіталізовано 92 вагітні, 6 жінок були у відділеннях інтенсивної терапії, померли внаслідок ускладнень COVID-19 2 вагітні жінки — в Івано-Франківській і Львівській областях.

Микичак наголосила, що МОЗ відслідковує кожен випадок захворювання вагітної на коронавірусну хворобу і проаналізує кожен летальний випадок.

Як повідомлялося, станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу — 829.