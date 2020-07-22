Суд розгляне зміну запобіжного заходу Стерненку 27 липня

Шевченківський райсуд Києва розгляне питання зміни запобіжного заходу активісту Сергію Стерненку 27 липня.

Про це сам Стерненко повідомив у Telegram.

«Засідання по зміні мого запобіжного заходу призначили на 27 липня о 10:00 в Шевченківському суді м. Києва. Суддя Осаулов», - написав активіст.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський райсуд Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Апеляційний суд залишив цей запобіжний захід в силі.

Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Справа стосується подій 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

25 червня Стерненко повідомив, що Служба безпеки завершила слідство в його справі.