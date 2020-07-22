За добу на COVID-19 в Україні захворіли 83 медики

Станом на 22 липня COVID-19 було підтверджено у 8 103 медичних працівників, за добу на коронавірусну хворобу захворіло 83 медпрацівника.

Про це на брифінгу 22 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За добу захворіло 829 осіб. Загалом за весь час пандемії на COVID-19 захворіло 60 995 осіб, з яких 4 329 дітей та 8103 медпрацівників”, - сказав Степанов.

За добу COVID-19 підтверджено у 83 медичних працівників та у 75 дітей.

Найбільше випадків COVID-19 за добу зареєстровано в Києві - 132, Львівській області - 124, Івано-Франківській області - 78, Закарпатській області - 60, та Харківській області - 57.