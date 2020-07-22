65% українців вважають державу безпечною для проживання — МВС

Результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, показують, що 65 % населення вважає Україну безпечним місцем для проживання.

Про це інформує пресслужба МВС.

“Результати свідчать, що 65 % населення вважає Україну безпечним місцем для проживання, 82% — свій населений пункт та 87% громадян окреслює своє найближче середовище проживання (громаду) безпечною. Варто зазначити, що такий показник визначений в умовах триваючої збройної агресії, пандемії COVID-19 та її наслідків”, - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що використання під час дослідження методології «Євробарометр» соціологічної служби ЄС дозволило порівняти відчуття публічної безпеки в Україні в 2020 році з країнами ЄС в 2017 році.

“За результатами аналізу спостерігаються такі тенденції: громадяни України у своєму безпосередньому середовищі проживання почуваються безпечніше (87%), ніж у 2017 році (без COVID-19) громадяни Італії (84%), Болгарії (81%) та на одному рівні з громадянами Румунії (87%), а також не набагато гірше, ніж у середньому серед країн ЄС (91%). Позитивна динаміка сприйняття суспільством змін у безпековому середовищі простежується з початку реалізації Стратегії МВС 2020”, - уточнюють у МВС України.

Зазначається, що респонденти також відповідали на запитання щодо рівня довіри до МВС України та органів його системи.

“Державній прикордонній службі довіряють 60% населення, Державній міграційній службі — 58%, Державній службі з надзвичайних ситуацій — 77%, Національній гвардії — 68%, Національній поліції — 49%, Патрульній поліції в складі НПУ — 51%. Довіра до системи МВС загалом складає 50% (базується на сумі показників «повністю довіряю» та «більше довіряю»)”, - інформують у МВС.

Як уточнили у відомстві, у порівнянні з попереднім дослідженням Центру Разумкова, яке проводилося у 2018 році, коли Стратегії розвитку органів системи МВС на період до 2020 року лише набирала обертів, відбулося зростання рівня довіри населення до органів системи МВС завдяки реалізації заходів, передбачених стратегією, а саме: ДСНС +26 %, Нацгвардія +19 %, ДПСУ +9 % Нацполіція +16 % (базується на сумі показників «повністю довіряю» та «більше довіряю»).

“Про остаточний перехід системи МВС до клієнтоорієнтованого підходу в діяльності та нову сервісну природу відомства, свідчить показник схвалення якості послуг, отриманих від органів системи, який перевищує 80 %”, - відзначають у МВС, додаючи, що високий рівень схвалення якості виконання завдань показує визнання народом зростання професіоналізму працівників органів системи МВС та ефективне запровадження нових підходів у правоохоронній та безпековій діяльності.

“Сьогодні громадяни України відчувають більшу впевненість у захищеності державного кордону в порівнянні з громадянами європейських країн. Водночас вони приблизно, як і громадяни країн ЄС, оцінюють достатність та адекватність дій своїх урядів із протидії тероризму, кіберзлочинності, ліквідації наслідків природних та техногенних катастроф, протидії організованій злочинності”, - наголошується у повідомленні.

Консультаційна місія ЄС в Україні з реформування сектору цивільної безпеки в межах з МВС замовила проведення соціологічного дослідження на індикаторах високого рівня Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку органів системи МВС на період до 2020 року щодо сприйняття та оцінки населенням внутрішньої безпеки в Україні, яке було реалізовано Київським міжнародним інститутом соціології в період із 19 до 25 травня 2020 року.

Зокрема, дослідження проводилося серед дорослого населення України (2003 респонденти), за виключенням тимчасово окупованих територій ОРДЛО та АР Крим. Уточнюється, що зважаючи на карантинні обмеження, опитування проводилося за методикою CATI (телефонне інтерв’ю за комп’ютерного асистування).