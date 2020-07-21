Українських сільгоспробітників у Таллінні протестують на коронавірус

У Талліннському аеропорту зроблять тест на коронавірус пасажирам чартерного рейсу з сезонними працівниками з України.

Про це повідомляє портал ERR з посиланням на Торгово-сільськогосподарську палату Естонії, яка організувала чартер.

Згідно з її даними, літак з Києва доставить близько 170 працівників, які в основному працюватиуть у тваринницьких і садівничих підприємствах Естонії. Перед цим у них візьмуть тест на коронавірус, який проводитиметься методом молекулярної діагностики лабораторією SYNLAB. Результати тесту мають бути отримані вранці 22 липня і повідомлені роботодавцям. Повторний тест буде зроблений в кінці карантину, відповідальність за це несуть роботодавці, які запросили робітників і які також оплатять всі витрати з тестування.

«Робітників, які прибули спецрейсом, зустрінуть в аеропорту представники роботодавців, які забезпечать їх перевезення до місця розміщення в Естонії і дотримання карантинних вимог», - уточнив член правління Торгово-сільськогосподарської палати Естонії Вахур Тиніссоо.

Як повідомлялося, у зв'язку з тим, що регулярне авіасполучення між Україною і Естонією досі не відновлено, естонська Торгово-сільськогосподарська палата вирішила організувати чартерний рейс з Києва до Таллінна, яким прибудуть сезонні сільгоспробітники.

Уряд Естонії дозволив працівникам з України в'їзд до Естонії 6 липня з умовою, що вони двічі пройдуть тест на коронавірус і проведуть в карантині 14 днів.

Громадяни України можуть в'їжджати до Естонії без візи на термін до 90 днів, але робота в Естонії можлива тільки за робочою візою, яка видається на підставі «реєстрації короткострокової роботи». Це дозволяє працювати в Естонії загалом дев'ять місяців на рік.