Рада відхилила законопроєкт щодо стабілізації системи соцстрахування

Верховна Рада відхилила законопроєкт №2275 “Про внесення змін до деяких законів України щодо стабілізації функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування”.

Його ухвалення в другому читанні та в цілому підтримали 193 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Цим законопроєктом пропонувалося внести зміни до системи управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Відповідні зміни передбачається внести до Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Також документ мав поширити дію Закону «Про запобігання корупції» на членів правлінь фондів загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування, керівників та працівників виконавчих дирекцій цих фондів, робочих органів виконавчих дирекцій та їх відокремлених підрозділів, зобов’язавши їх подавати декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Водночас законопроєктом передбачалося доповнити термінологічний апарат закону визначенням змісту терміну «медичний висновок» та того, що електронний реєстр листків непрацездатності створюється як складова частина реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Автори документу прогнозували, що запропоновані положення сприятимуть фінансовій стабілізації системи соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, оптимізації використання коштів Фонду, що як наслідок, сприятиме підвищенню рівня соціального захисту застрахованих осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у першому читанні законопроєкт №2275 було ухвалено 5 грудня 2019 року.