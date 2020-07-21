В Укрінформі відкрилась виставка «Shut UP! Голос демократії в небезпеці»

В Укрінформі відкрилась виставка «Shut UP! Голос демократії в небезпеці»

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Укрінформ
У рамках інформаційної кампанії з підтримки ув'язнених у Криму та на Донбасі громадських журналістів, яку започаткувало Міністерство закордонних справ спільно з громадськими організаціями, у вікнах Укрінформу відкрилась виставка плакатів українського митця Миколи Коваленка «Shut UP! Голос демократії в небезпеці».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час пресконференції на тему «НЕсвобода слова на тимчасово окупованих територіях України» Микола Коваленко, який нині мешкає в Словаччині та є автором міжнародної виставки тематичних плакатів про захист свободи слова, зазначив, що про утиски журналістів на окупованих територіях України має дізнатися весь світ.

Виставка Миколи Коваленка «Shut UP! Голос демократії в небезпеці» / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

“Зараз проблема свободи слова — це не лише в Україні, Словаччині, це проблема всього світу. І для мене дуже цікаво було дивитись як це бачать в Японії, Мексиці, Португалії, Ірані. І те, що відбувається зараз в Криму та на Донбасі... про це треба говорити. Я, як дизайнер, говорю своїми плакатами, роботами та організовую співтовариство дизайнерів, щоб якось висвітлити цю проблему”, - розповів Коваленко.

Своєю чергою перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова пообіцяла створити виставку на базі опублікованих плакатів та історій 11 громадських журналістів з Криму, які зазнають тортур з боку окупаційної російської влади. Інформація про виставку буде поширена через десятки українських посольств та представництв в усьому світі, аби про проблему свободи слова на окупованих територіях дізналась уся світова спільнота.

“На базі цих робіт — це 21 плакат, які ми обрали із сотні кращих, які робили провідні фахівці світу, відомі дизайнери, - ми зробимо виставку разом з персональними історіями 11 осіб, про які ми говорили сьогодні і які виконують функції громадянських журналістів. І ця виставка із фокусом на те, що таке свобода слова на окупованих територіях, які виклики Україна має по захисту журналістів і некласичних журналістів, вони будуть розповсюджені серед наших посольств - це десятки закордонних дипломатичних установ, які потім цю тему, підхоплюючи в столицях різних країн, донесуть цей дискурс до якомога ширших кіл”, - наголосила Джапарова.

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Виставка 21 плаката у вікнах Укрінформу триватиме протягом двох тижнів. Наступна виставка, що міститиме історії 11 громадських журналістів з Криму, стартує у вересні та буде безстроковою, поінформувала заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня перший заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова повідомила про старт масштабного проєкту з підтримки громадських та професійних журналістів, які зазнають утисків та тортур на окупованих частинах Донбасу та АР Крим.

Проєкт покликаний максимально поінформувати міжнародну спільноту про утиски свободи слова в Криму та арешт 11 громадських журналістів та стрімерів “Кримської солідарності”: Сервера Мустафаєва, Тимура Ібрагімова, Марлена Асанова, Сейрана Салієва, Ремзі Бекірова, Руслана Сулейманова, Османа Аріфмеметова, Рустема Шейхалієва, Нарімана Мемелемінова, Ернеса Аметова та Амета Сулейманова.

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