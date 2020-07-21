Додаткова сесія ЗНО: коли будуть тести і з яких предметів

Додаткова сесія ЗНО розпочнеться з 24 липня тестуванням з фізики і завершиться 10 серпня тестуванням з хімії.

Графік додаткової сесії ЗНО оприлюднений на Facebook Українського центру оцінювання якості освіти.

Додаткова сесія ЗНО розпочнеться з 24 липня тестуванням з фізики.

28 липня відбудеться ЗНО з математики.

29 липня - ЗНО з іспанської мови.

30 липня - ЗНО з французської мови.

31 липня - ЗНО з німецької мови.

3 серпня відбудеться ЗНО з англійської мови.

4 серпня - тестування з української мови та літератури.

5 серпня - тестування з біологіїї

6 серпня - тестування з Історії України.

7 серпня - тестування з географії.

10 серпня - тестування з хімії.

Результати пробної сесії ЗНО будуть відомі 14 серпня.

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Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня відбулася основна сесія зовнішнього незалежного тестування. 16 липня експертна комісія при УЦОЯО визначила порогові бали "склав/не склавм для ЗНО з математики та фізики. 23 липня експертна комісія визначить поріг "склав/не склав" для ЗНО з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології, а 28 липня – з географії та хімії.