За п’ять місяців року населення України скоротилося на понад 100 тисяч

Упродовж січня‒травня 2020 р. чисельність населення України зменшилася на 116,7 тис. осіб.

Такі дані містяться в оприлюдненому 20 липня звіті Державної служби статистики України.

"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 червня 2020 р. становила 41785,8 тис. осіб. Упродовж січня‒травня 2020 р. чисельність населення зменшилася на 116,7 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 48 живонароджених", - йдеться у повідомленні.