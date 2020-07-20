За п’ять місяців року населення України скоротилося на понад 100 тисяч

За п’ять місяців року населення України скоротилося на понад 100 тисяч

Графік
Укрінформ
Упродовж січня‒травня 2020 р. чисельність населення України зменшилася на 116,7 тис. осіб.

Такі дані містяться в оприлюдненому 20 липня звіті Державної служби статистики України.

"Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 червня 2020 р. становила 41785,8 тис. осіб. Упродовж січня‒травня 2020 р. чисельність населення зменшилася на 116,7 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 48 живонароджених", - йдеться у повідомленні.

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