Новак має подвійне громадянство — Польщі й України

Новак має подвійне громадянство — Польщі й України

Укрінформ
У ексглави Укравтодору Славоміра Новака, який був затриманий у Польщі у межах спільного українсько-польського розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства, за інформацією правоохоронців, подвійне громадянство — України і Польщі.

Про це на брифінгу в Укрінформі поінформував директор НАБУ Артем Ситник.

“Наскільки нам відомо, на сьогоднішній день у головного підозрюваного (Новака — ред.) подвійне громадянство, Польщі і України”, - зазначив Ситник.

За словами в. о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максима Грищука, наразі Новаку пред'явлено польською стороною підозра у межах законодавства Польщі.

“Злочин починався з того, що висловлювалися наміри отримувати кошти на території України, однак у подальшому ці кошти були отримані на території Польщі. Тому на даний час він затриманий за законодавством Польщі в Польщі, і підозра йому пред'явлена саме в цій частині”, - зазначив Грищук.

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Ситник поінформував, що ті підозри, які підготовлені антикорупційними детективами і прокурорами в Україні, були направлені в Польщу для оголошення підозр там, і так само деякі підозри, які були підготовлені польською стороною, передані українським правоохоронцям, “і ми зараз вручаємо їх на території України”.

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Як повідомляв Укрінформ, Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, який пізніше очолював Державну службу автомобільних доріг України (Укравтодор) Славоміра Новака за корупцію та діяльність у злочинній організації.

Згодом у НАБУ повідомили, що вони разом з САП, Центральним антикорупційним бюро Польщі і Окружною прокуратурою проводять обшуки в Києві, Львові, а також на території Польщі у межах спільного розслідування діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства.

Фото: Fakt.pl

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