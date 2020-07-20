Разумков здав ПЛР-тест після виявлення коронавірусу у Бутусова

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков здав тест на COVID-19 після виявлення коронавірусу у журналіста Юрія Бутусова, з яким спікер спілкувався з журналістом нещодавно.

Про це Разумков сказав 20 липня під час звітної пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, я бачив Юрія у програмі "Право на владу" (16 липня - ред.), ми небагато спілкувалися. По-друге, один тест я здав - експрес-тест показав, що все добре. Я сподіваюся, що цей тест (ПЛР) також це зробить, але на це йде час. Як тільки він буде - я обов'язково повідомлю", - зазначив спікер.

При цьому на запитання, чи планує він таки вести засідання позачергової сесії 21 липня, Разумков відповів: "Поки що я планую завтра вести засідання, а далі подивимося, сподіваюся, ніщо не завадить мені виконувати свої функції".

Як повідомлялося, напередодні головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов поінформував, що у нього діагностували коронавірусну хворобу COVID-19.