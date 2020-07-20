Конкурс патріотичних творів імені Теліги-Ольжича назвав переможців

Журі підбило підсумки всеукраїнського конкурсу патріотичних творів імені Олени Теліги та Олега Ольжича.

Про це повідомив голова ОУН Богдан Червак у Facebook.

«У другому всеукраїнському конкурсі патріотичних творів імені Олени Теліги та Олега Ольжича взяло участь 177 авторів різножанрових робіт. Серед учасників – школярі і студенти з міст і сіл Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської, Чернівецької областей», - зазначив Червак.

Конкурс проводився у чотирьох номінаціях: поезія; художня проза; публіцистика та буктрейлери.

Учасники журі розглянули надіслані твори і, спираючись на окреслені в положенні про конкурс критерії, вирішили відзначити грамотами та цінними призами переможців у кожній віковій номінації (перше, друге і третє місця), а також нагородити заохочувальними відзнаками учасників, які не стали переможцями, але їхня творчість привернула позитивну увагу журі.

Так, переможцями в номінації «Поезія» у віковій категорії до 18-ти років стали: Наталія Цюпящук із літературної студії «Серпанок» Шацького будинку дитячої та юнацької творчості; Христина Шмагола - учениця 11-го класу Радехівської школи Львівської області; Богдан Козійчук – учень Сокальського ліцею №1 імені Олега Романіва.

У віковій категорії від 18-ти років перше місце за поезію здобув Богдан Кирста – студент Прикарпатського нацуніверситету ім. Василя Стефаника; друге місце - Юліана Нестерович – студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Перемогу в номінації «Проза» у категорії до 18-ти років вибороли: Анастасія Назарова із Бахмутської школи № 18 ім. Дмитра Чернявського; Анастасія Горбата із школи смт Новий Яричів; Вікторія Пилипчук - учениця 10 класу Військової середньої загальноосвітньої школи Солонянського району Дніпропетровської області. Переможцем у категорії після 18 років в цій номінації стала Катерина Андрющенко – студентка Миколаївського нацуніверситету ім. Сухомлинського.

У номінації «Публіцистика» журі конкурсу визначило переможцями: Тетяну Удодову (16 років, Лисичанська спеціалізована школа №8 ); Олександра Сургуча (14 років. Клугино-Башкирівська школа Чугуївської міськради Харківської області); Макара Шишенка (17 років, Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» із Харкова).

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Конкурс патріотичних творів у номінації «Буктрейлери» виграли: Марія Юдінцева – учениця 9 класу Криворізької з школи №86; Олександра Кичан – учениця 10 класу із села Запорізьке; Ірина Антонова – учениця 8 класу Криворізької школи №87.

Передбачено, що твори переможців конкурсу будуть опубліковані в журналі «Українська культура».

Крім того, планується підготувати до видання збірку кращих творів учасників другого Всеукраїнського конкурсу патріотичних творів імені Олени Теліги та Олега Ольжича.

Як повідомлялося, всеукраїнський конкурс патріотичних творів імені Олени Теліги та Олега Ольжича започаткований 3 лютого 2019 року з нагоди 90-річчя створення ОУН.