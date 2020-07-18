Хода ветеранів до Дня Незалежності: ідею підтримала рада при Президенті

Консультативна рада у справах ветеранів при Президентові України на своєму засіданні підтримала ініціативу ветеранських громадських організацій щодо проведення до Дня Незалежності Ходи ветеранів як неполітичної та об’єднавчої акції.

Про це 18 липня повідомляє офіційний сайт Президента.

Як зазначається у повідомленні, Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при Президентові України провела засідання, на якому було обговорено поточні питання діяльності ради, а також законодавчі пропозиції щодо забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів сімей загиблих.

"Одноголосним рішенням учасники засідання підтримали ініціативу низки ветеранських громадських організацій щодо проведення до Дня Незалежності України Ходи ветеранів як неполітичної та об’єднавчої акції, що продемонструє силу та єдність захисників нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, також голова Консультативної ради Сергій Куніцин проінформував учасників засідання про заходи, заплановані до Дня пам’яті захисників України 29 серпня. Зокрема, в цей день планується провести загальнодержавну хвилину мовчання. Біля Михайлівського Золотоверхого собору відбудеться панахида в пам’ять про загиблих захисників України за участю родичів полеглих героїв, одночасно подібні заходи пройдуть у містах і селах України.

Під час засідання Куніцин наголосив на важливості зустрічей Президента з представниками ветеранської спільноти регіонів, як це відбулося на Одещині та Волині. Така пряма комунікація виявилась ефективною для визначення переліку найболючіших питань, що турбують ветеранів війни в різних куточках України. Одноголосним рішенням учасники засідання доручили керівництву Консультативної ради визначити та затвердити черговість участі членів ради в подальших робочих поїздках Президента.

Читайте також: Зеленський доручив Степанову навести лад з медичним забезпеченням ветеранів

Також було відзначено необхідність створення в кожному регіоні консультативних рад у справах ветеранів обласного рівня, які займатимуться ветеранською проблематикою на місцях.

Голова Консультативної ради поінформував учасників зібрання щодо підписання Меморандуму про співпрацю з Національним інститутом стратегічних досліджень. "Національний інститут стратегічних досліджень може бути дуже гарною платформою для нашої роботи щодо багатьох питань, що стосуються ветеранської спільноти", – сказав Куніцин.

Крім того, учасники засідання затвердили склад постійних робочих груп Консультативної ради, що працюватимуть за основними напрямами діяльності.

Члени ради заслухали інформацію керівника робочої групи з юридичного забезпечення Дмитра Іванова щодо нового законопроєкту "Про статус ветеранів та членів сімей загиблих (померлих) захисників України та ветеранів".

Учасники засідання підтримали ініціативу щодо створення спільної робочої групи з Міністерством у справах ветеранів для вироблення єдиної позиції щодо актуалізації та вдосконалення законодавчої й нормативної бази, яка забезпечує соціальні гарантії та права ветеранів війни і членів сімей загиблих захисників України.

З особливою увагою Консультативна рада розглянула законопроєкт "Про соціальний і правовий захист осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії проти України" і питання амністії учасників АТО/ООС у 2020 році.

Серед іншого, Консультативна рада ухвалила рішення винести на розгляд Президента України проєкт Національної стратегії фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей.

За підсумками засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України було ухвалено протокольні рішення.

Фото: ОП