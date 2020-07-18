Майже 64% людей помилково вважають, що застуду чи грип лікують антибіотиками - Центр здоров'я

Майже 64% людей помилково вважають, що застуду чи грип можна лікувати антибіотиками.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров’я України (ЦГЗ).

"64% людей помилково вважають, що застуду чи грип можна лікувати антибіотиками. Але антимікробні препарати застосовують лише при бактеріальній інфекції", - зазначається у повідомленні.

Щоб захистити себе від зараження, якщо ви не вакциновані або у вас ослаблена імунна система, у ЦГЗ радять дезінфікувати подряпини та рани, а також слідкувати за хронічними захворюваннями, якщо вони у вас є. А антибіотики приймайте лише за призначенням лікаря.

Якщо ж лікар виписав антибіотики, проходьте повний курс, навіть якщо стало краще. Ніколи не використовуйте антибіотики, які залишилися після курсу прийому і не рекомендуйте антибіотики друзям, родичам, знайомим та не призначайте їм лікування.

А краще, вважають у ЦГЗ, взагалі попередити інфекції - регулярно мити руки, уникати контакту із хворими людьми та вчасно робити щеплення.