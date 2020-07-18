Міносвіти проведе держатестацію наукової діяльності вишів у серпень

У серпні розпочинається державна атестація наукової діяльності вишів, підпорядкованих Міністерству освіти та науки.

Про це повідомила генеральний директор директорату науки та інновацій МОН Юлія Безвершенко, повідомляє пресслужба Міністерства.

“Прийнято рішення запустити атестацію за чинною нормативною базою. На жаль, це передбачає додаткову роботу для університетів, адже їм треба буде дооформити відомості за 1 рік. З іншого боку, це дозволить завершити атестацію цього року. Ті наукові напрями, які буде віднесено до кваліфікаційних груп А або Б, матимуть право отримати базове фінансування, а досвід першої хвилі атестації стане фундаментом для її вдосконалення", – зазначила Безвершенко.

Читайте також: Шкарлет назвав найбільш імовірний сценарій початку навчального року

Найближчим часом буде видано наказ МОН з конкретними датами проведення атестації. Університети матимуть 45 днів на підготовку та подання матеріалів. Загалом завершити цю хвилю атестації планується до кінця осені.

Порядок та методика атестації залишаться без змін, тож закладам вищої освіти потрібно буде подати інфоматеріали за 2015-2019 роки.

У Міністерстві нагадали, що Порядок проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності був затверджений постановою Кабінету міністрів України від 22 серпня 2018 року № 652, а Методика оцінювання та Положення про експертні групи – наказом Міністерства освіти і науки України від 12 березня 2019 року № 338, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 27 червня 2019 року.