В Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020

Сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання з хімії – останнє тестування основної сесії ЗНО-2020 – складали 10 880 осіб.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

"Зовнішнє незалежне оцінювання з хімії – останнє тестування основної сесії ЗНО-2020 – складали 10 880 осіб, це 77,14% від загальної кількості зареєстрованих", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до тестування не допустили 3-х учасників. Дотримання процедури тестування контролювали 8 громадських спостерігачів.

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Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з хімії буде визначено 28 липня. Результати з’являться на сторінках учасників 29 липня.

У МОН додали, що учні, які змогли взяти участь в основній сесії тестування з хімії через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Інструкцію, як це зробити, розміщено за посиланням на сайті УЦОЯО.

У міністерстві нагадали, що основна сесія ЗНО цього року розпочалась 25 червня і проходила в безпечних умовах. Кількість учнів, які взяли участь у тестуваннях основної сесії ЗНО:

математика – 152 180;

українська мова і література – 275 081;

фізика – 22 284;

іноземні мови – 2 277 (іспанська, німецька, французька) та 105 157 (англійська);

історія України – 178 714;

біологія – 74 460;

географія – 92 962.

Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 24 липня і триватиме до 10 серпня.

Як повідомлялося, 16 липня експертна комісія при УЦОЯО визначила порогові бали “склав/не склав” для ЗНО з математики та фізики. 23 липня експертна комісія визначить поріг «склав/не склав» для ЗНО з української мови і літератури, історії України, іноземних мов, біології, а 28 липня – з географії та хімії.